Oltre a Maurizio Pellegrino e Fabio Pagliara, tra i vari nomi presenti all’interno dello statuto del Comitato costituito per l’azionariato diffuso che vorrebbe acquisire le quote del Calcio Catania ci sarebbe anche Arturo Magni. Quest’ultimo, lo ricordiamo, ha avuto a che fare con le note problematiche legate al servizio di stewarding della World Service, che per anni ha gestito a 360 gradi la sicurezza in casa Catania.

