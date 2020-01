ZENUNI (Virtus Francavilla): “Partiamo subito bene contro il Catania”

Il centrocampista della Virtus Francavilla Federico Zenuni, ai microfoni del Quotidiano di Puglia:

“La ripresa è sempre un po’ dura, ma c’è la voglia in tutti noi di accelerare il ritmo per trovare subito la migliore condizione. E devo dire che siamo a buon punto. Sia noi che il mister siamo sulla stessa linea di pensiero, cioè non pensiamo a ciò che potrà accadere più in là. Per ora il nostro obiettivo è partire bene in questo 2020 ad iniziare dal match contro il Catania”.

