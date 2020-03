CAPANNI: “Qui per Lucarelli. Aiuto la squadra, il gol arriverà. Cantare coi nostri tifosi una scena che ci gasa”

Tra i giovani a disposizione di mister Cristiano Lucarelli spicca la presenza di Gabriele Capanni. L’attaccante scuola Milan, che sostenne il primo allenamento con la Prima Squadra rossonera all’età di 16 anni alla guida di Vincenzo Montella, in un’intervista concessa al quotidiano La Sicilia parla in questi termini della sua attuale esperienza alle pendici dell’Etna:

“Lucarelli? Sono arrivato qui perchè c’era lui alla guida. E’ un ex attaccante di A, posso imparare. I compagni sono tutti favolosi, ma se devo citare il nome di uno con cui ho legato di più dico Kalifa Manneh. La pausa non ci voleva, stare a casa adesso è dura ma bisogna attenersi alle regole. C’è l’atteggiamento giusto, maggiore coraggio e personalmente voglio fare bene in ogni partita. Il gol arriverà, ma penso ad aiutare i compagni. Il clima del “Massimino”? I tifosi ci trascinano, bello giocare in casa in un clima positivo. Aspettiamo con ansia la fine della gara per cantare coi nostri tifosi, una scena che ci gasa”.

