CORONAVIRUS IN ITALIA: cala ancora il numero di nuovi positivi, sale quello dei decessi

Per il terzo giorno consecutivo cala il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Italia: oggi sono 3.612 mentre ieri erano 3.780 e domenica 3.957. Torna invece a salire il numero delle vittime in un solo giorno: oggi sono 743 mentre ieri erano 601 e domenica 651. Al momento 54.030 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 69.176 i casi totali. Questi i dati forniti dalla protezione civile nel consueto bollettino giornaliero sull’epidemia. I pazienti guariti sono 8.326 (894 In più rispetto a ieri) che portano il totale a 8.326. Sono 3.396 i pazienti in terapia intensiva, il 6% del totale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***