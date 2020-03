DI NATALE: “Il Catania sul piano societario non sta per niente bene, ci muoviamo in diverse direzioni”

L’Amministratore Delegato del Catania Giuseppe Di Natale ai microfoni del quotidiano La Sicilia sulla crisi societaria rossazzurra:

“Cercheremo in tutti i modi di chiudere il campionato, anzi dobbiamo chiuderlo ma nel frattempo bisogna trovare le risorse necessarie. Sto lavorando intensamente spinto dalla mia passione per il calcio, ma nella vita bisogna essere anche realisti e il Catania non sta per niente bene per quanto riguarda l’aspetto societario. Trattative in corso per la cessione? Mi dispiace ma c’è il patto di riservatezza. Posso solo dire che io ho parlato di trattative, ma non posso aggiungere altro. Ci stiamo muovendo in diverse direzioni, questo lo posso assicurare. Vedo raramente la mia famiglia e trascorro quasi tutto il mio tempo tra Torre del Grifo e i luoghi dove ho i vari appuntamenti per cercare di far uscire il Catania dal tunnel, ma non prometto niente. Ci proverò”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***