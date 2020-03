SCHIAVI: Coronavirus, con la sua azienda l’ex Catania aiuta le famiglie in difficoltà

Proseguono i gesti di solidarietà nel mondo del calcio. In questa sede mettiamo in evidenza quello dell’ex difensore del Catania Raffaele Schiavi, attualmente in forza al Cosenza. Con il fratello Salvatore, il classe ’86 gestisce a Cava de’ Tirreni un wine beer shop, Bacco e Malto, che aiuterà le famiglie in difficoltà. Questo il messaggio Instagram di Schiavi:

“Anche noi di Bacco E Malto, azienda gestita in primis da mio fratello Salvatore Schiavi e poi da me, ci siamo sentiti di aiutare tutte quelle famiglie che in questo periodo fanno fatica a fare la spesa e a mettere un piatto di pasta a tavola… ringrazio la protezione civile di Cava dei Tirreni che questa mattina presso la nostra azienda è venuta a ritirare generi alimentari che verranno distribuiti alla persone più in difficoltà”.

