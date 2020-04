CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, a Brindisi primo acuto esterno per Lucarelli

Dopo aver conquistato i primi tre punti stagionali a spese del Lecce, la settimana successiva il Catania riuscì a sbloccarsi anche in trasferta. Il 3-0 di Brindisi sul Virtus Francavilla inaugurò una serie di dieci vittorie esterne in un singolo campionato, scalzando il precedente record detenuto dal Catania di Pasquale Marino nella stagione 2005-06 culminata con la promozione in Serie A.

La gara in terra brindisina non fu delle più semplici. Nel primo tempo la squadra di casa ebbe quattro nitide occasioni da rete, tuttavia il Catania riuscì a colpire al primo affondo. Capitan Biagianti venne atterrato in area di rigore e l’arbitro Robilotta di Sala Consilina accordò il penalty in favore dei rossazzurri: Lodi dal dischetto trasformò con freddezza e lucidità (39′).

Nel secondo tempo gli etnei riuscirono ad aprire maggiormente il gioco con il solito Lodi e mister Lucarelli decise di sostituire i due attaccanti inserendo Russotto e Ripa al posto di Di Grazia e Curiale. La mossa diede gli esiti sperati, dato che Russotto riuscì a siglare il gol del 2-0 poco dopo il suo ingresso in campo (65′). Nelle battute conclusive fu lo stesso fantasista romano a fornire a Djordjevic l’assist per il tris definitivo con cui il Catania vinse con merito la sua prima partita fuori casa della stagione 2017-18.

VIDEO – TIFO ROSSAZZURRO AL “FANUZZI” DI BRINDISI

