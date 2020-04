CESSIONE CATANIA: si muove qualcosa. Dopo Pasqua, nuove valutazioni

Nei prossimi giorni sono previste alcune novità interne al Calcio Catania, in merito al discorso cessione. La volontà espressamente manifestata è quella di vendere, anche perchè l’alternativa unica sarebbe quella del fallimento, pista che si cercherà in tutti i modi di evitare. Il tribunale fallimentare vigila con attenzione sulla vicenda, ben consapevole dell’importanza di soddisfare i creditori.

Dopo Pasqua il CdA rossazzurro farà il punto della situazione valutando la nuova offerta formulata dalla cordata promossa dal Comitato di Maurizio Pellegrino e Fabio Pagliara. Tutto questo mentre la società si sta attivando per il pagamento degli stipendi non pagati e tiene in considerazione anche le manifestazioni d’interesse di altri soggetti che, però, al momento hanno assunto la decisione di non spingersi oltre. Non è da escludere lo sviluppo di un’asta, qualora questo interesse si traducesse in una proposta concreta di acquisizione delle quote del club. Intanto, comunque, il Comitato preme sull’acceleratore.

