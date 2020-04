GALLI (infettivologo): “Coronavirus, focolai nelle case ma forme miti”

Massimo Galli, infettivologo milanese dell’ospedale Sacco in una intervista a La Stampa commenta gli ultimi dati sul Coronavirus in Italia:

“I dati oscillano in base al numero dei tamponi e là fuori ci sono dieci volte i positivi accertati, che continuano a spargere il virus anche semplicemente tra i parenti durante le feste. Di nuovi focolai se ne creano di continuo a domicilio, ma per fortuna portano a forme miti della malattia. Da una settimana i casi sono meno gravi e non portano pressione sugli ospedali. Chi rimane in casa ha una forma leggera, ma può creare dei focolai che perpetuano il contagio. I contagiati vanno quarantenati meglio, anche nell’ottica di una riapertura. Per convivere con il virus occorre aumentare la sicurezza sanitaria, che in ogni caso non sarà mai il 100 per cento”.

