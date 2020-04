GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Sorteggio? Vedremo. Abbiamo scritto a tutte le componenti del calcio, protocollo macigno per la C”

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ai microfoni di TMW Radio. Queste alcune delle dichiarazioni più significative rilasciate:

“Sorteggio? In una discussione all’unanimità è venuta fuori quest’ipotesi. Adesso c’è stata un’osservazione, qualcosa in più, di società che ci hanno posto problemi sul sorteggio. Se c’è una base legale proseguiremo, altrimenti cambieremo. Stamattina abbiamo scritto a tutte le componenti del calcio per chiedere di discutere quanto programmato, così da portare un quadro di riferimento. Non c’era bisogno di rendere pubblica la decisione perché i presidenti avevano avuto già notizia degli esiti, ma c’è sempre qualcuno che deve fare il furbetto”.

“Intanto bisogna vedere gli orientamenti delle varie parti. Rispettando gli interessi di ciascuna Lega: siamo una struttura interconnessa, questa mi sembra la regola di fondo. Anche perché non è che uno possa decidere per l’uno o per l’altro. La nostra linea è rispettare quello che prevede lo stare insieme, ovviamente nella visione e nelle regole di un campionato che presenta difficoltà a concludersi e definirsi. Mantenendo quelle regole di convivenza”.

“Vedo che negli altri grandi paesi europei leghe e club danno contributi di solidarietà a chi sta sotto e da noi no, questo mi preoccupa. Il vero problema è che quel maledetto virus non distingue tra giocatori di A o di C, o tra massaggiatori di vario rango. Per giocare ci vuole un protocollo sanitario, ma chi non ha strutture adeguate, centri sportivi, e più Italie diverse al suo interno ha bisogno di spostare tutto più avanti quando tutto sarà migliorato. Ad oggi quel protocollo mi sembra un macigno, tra 2 mesi magari riesco a governarlo e ad applicarlo”.

“Galliani propone di estendere i tempi e far finire la stagione fino a tutto il 2020?

Come faccio a dirgli di no, è mio amico e abbiamo anche lavorato insieme a lungo… La proposta è saggia, ma a volte gli uomini saggi non sono ascoltati in queste bufere: ragionare sull’anno solare vorrebbe dire l’allineamento dell’Europa al resto di tutto il mondo. E darebbe anche una mano alla Nazionale italiana, perché ricordo che il Mondiale inizierà a novembre-dicembre. Galliani è un visionario, e gli dico di andare avanti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***