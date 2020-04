SERIE C – presentata la Carta dei Valori. Ghirelli: “La nostra goccia nell’oceano”

Nota ufficiale Lega Pro e le parole del Presidente Francesco Ghirelli

PASSIONE, PROFESSIONALITA’, TRASPARENZA, SPIRITO DI SQUADRA E SOSTENIBILITA’ GUIDANO IL NOSTRO AGIRE ETICO

I mutamenti dello scenario economico, sociale e ambientale hanno suggerito da tempo un aggiornamento dell’impianto etico e valoriale di Lega Pro, in grado di orientare e supportare le 60 società sportive aderenti, nei necessari processi di evoluzione e sviluppo culturale del mondo dello sport.

La Lega Pro, da sempre attenta all’innovazione e al costante miglioramento dei propri servizi, ha deciso pertanto di intraprendere, dallo scorso anno, un percorso denominato “Verso la sostenibilità” per l’adozione di un proprio modello che può e potrà fungere da elemento d’unione per l’intero “Sistema calcio”.

“In questo particolare momento – le parole del Presidente Francesco Ghirelli – siamo stati travolti dall’emergenza del Covid-19, che ha modificato il nostro vivere quotidiano. Di fatto siamo chiamati a fare surf sopra uno Tzunami e per dirla come Madre Teresa di Calcutta “Ciò che stiamo facendo è solo una goccia nell’oceano. Ma se quella goccia non fosse nell’oceano, credo che l’oceano sarebbe più piccolo a causa di quella goccia mancante…”, così la responsabilità sociale è la goccia che potrà riempire ed arricchire di contenuti etici questo nostro meraviglioso sport”.

In particolare, adottando questo tipo di cultura, grazie al contributo del Centro Studi e Ricerche di Lega Pro (composto dal coordinatore Paolo Del Bene e dal referente scientifico Giovanni Esposito), si è valorizzato un approccio partecipativo per la definizione della nostra identità etica. E così, attraverso un processo di coinvolgimento degli stakeholder che è partito dalle risorse umane che lavorano in Lega Pro, è stata oggi definita da tutto il Personale riunito in conferenza on line la Carta dei Valori che contiene i significati dei cinque pilastri fondamentali: passione, profes sionalità, trasparenza, spirit o di squadra e sostenibilità. Quest o lavoro congiunto ha di fatto dato vita alla Carta dei Valori che si compone dei seguenti tre elementi:

• Vision di Lega Pro

• Mission di Lega Pro

• Valori e loro definizione

In sostanza la Carta dei Valori oggi, nata dal lavoro congiunto di tutte le persone che costituiscono il capitale umano, intende aggiornare, integrare e rafforzare il sistema etico-valoriale di Lega Pro, dotandolo di una piattaforma strategica, volta a sollecitare un confronto con tutte le parti interessate per la costruzione di una traiettoria di sviluppo coerente e sostenibile per l’intero sistema sportivo Nazionale ed Internazionale.

La Carta dei valori di Lega Pro ha molteplici obiettivi:

✓ contribuisce a condividere la vision e la mission di Lega Pro così come sono state percepite e vissute dai principali stakeholder a partire dal personale di Lega Pro;

✓ definisce l’insieme rapprese ntano il riferimento per tutto il sistema di Lega Pro, orientandone e guidandone l’attività coerentemente con la vision e la mission;

✓ coniuga il rispetto e la difesa del principio di legalità e la piena assunzione di responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate, secondo una prospettiva integrata e strategica di sviluppo sostenibile;

✓ affianca statuto e codice etico;

✓ sceglie tra i tanti valori possibili, quelli che possono accompagnare Lega Pro in un’ottica di medio/lungo periodo.

La Carta dei valori individua i cardini fondamentali in grado di definire gli standard etici del sistema e di fissare le coordinate comportamentali per tutte le sue componenti coerentemente con la vision e la mission di Lega Pro.

