SERIE A – Faggiano (D.S. Parma): “Calcio siciliano, momento infelice. Solo a Catania centro sportivo come si deve”

Il Direttore Sportivo del Parma Daniele Faggiano sulla crisi del calcio siciliano, in un’intervista concessa a Repubblica:

“Non mi sento mai fuori dalla Sicilia, se non geograficamente: ne faccio parte con grande passione. Detto questo, non mi pare che ci siano dubbi sul fatto che si tratta di un momento non felice. Il calcio siciliano deve sicuramente tornare ad esprimere squadre di maggior rilievo… In tutta la Sicilia, c’è un solo club che ha un centro sportivo come si deve, per una società di alto livello: il Catania. In Sicilia occidentale, ad esempio, non esiste una società che abbia una struttura del genere. È arrivato il momento che si parta dalla base: non si può improvvisare… Parlare del Palermo è semplice: è ovvio che la città meriti di stare in cima al calcio italiano. La speranza è che l’anno prossimo si trovi già almeno in serie C”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***