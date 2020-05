RICCHIUTI: “Catania, non credevo ci fossero così tanti debiti. Salvezza matricola, mai dire mai”

L’ex Catania Adrian Ricchiuti non perde la speranza che qualcuno salvi la matricola 11700, in un’intervista concessa a tuttoc.com:

“Si raccoglie quanto seminato. Non sono nessuno per giudicare le persone, ma sicuramente qualcosa non mi è mai quadrata in questa situazione. Anche perché non credevo ci fossero così tanti debiti e questo dispiace. Se penso che sia impossibile salvare la matricola? Mai dire mai, ma credo che ci vogliano passione per quella maglia oltre tanti soldi. Staremo a vedere, il tempo è poco ma come ho detto mai dire mai. Le responsabilità di chi sono? Non saprei ma sicuramente qualcosa non ha funzionato da parte di una o più persone che gestivano la società. Non mi permetto di giudicare nessuno perché non ne sono in grado”.

