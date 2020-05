STIPENDI GENNAIO/FEBBRAIO: non solo il Catania, in C anche il Siena ha le sue difficoltà

Mensilità di gennaio e febbraio. Le società di Catania e Robur Siena sono le uniche di Serie C che, ad oggi, non hanno adempiuto al pagamento degli emolumenti alla scadenza federale fissata nel mese di marzo, o sono riusciti a farlo solo in parte. Le difficoltà finanziarie del Catania sono arcinote, mentre a Siena in pochi si aspettavano suonasse il campanello d’allarme. La Casertana si trovava nella medesima condizione dei due club ma, pochi giorni addietro, sembra che il Presidente D’Agostino abbia sbloccato la situazione accreditando i soldi sui conti dei calciatori. Adesso tocca a Catania e Siena rispettare gli impegni, ricordando che ai piedi dell’Etna i giocatori hanno inviato una lettera di messa in mora della società.

