CALCIO SICILIANO – Mirri (Pres. Palermo): “Vincere anche la C, ce la metteremo tutta”

Nel corso di una diretta Facebook, il Presidente del Palermo Dario Mirri sogna il doppio salto di categoria dalla D alla B. Queste le parole evidenziate da ilovepalermocalcio.com:

“Stiamo programmando tutto quello che serve con tranquillità e serenità. Il programma è quello di provare a vincere, vogliamo trovarci tra un anno a commentare come sarà il campionato di Serie B. Posso assicurare che ci metteremo tutto noi stessi, ogni cosa verrà curata al massimo, nel rispetto del merito. In passato c’erano giocatori che volevamo tenere e sono andati via, adesso non credo che si ripeterà più questo, i giocatori amati dai tifosi rimarranno”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***