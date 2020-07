VERSO TERNANA – CATANIA: il bilancio delle gare serali disputate dalle due squadre, 4 vittorie su 7 per i rossazzurri

Il Catania, di scena allo stadio “Liberati” di Terni, per l’ottava volta disputerà un incontro stagionale serale. Considerando le partite giocate con fischio d’inizio dalle ore 19 in poi, sono quattro i risultati favorevoli ai colori rossazzurri, ultimo dei quali martedì scorso contro la Virtus Francavilla. Dodici, invece, i precedenti serali della Ternana in questa stagione. Umbri sconfitti due volte, come la formazione dell’Elefante. Migliore differenza reti per la squadra guidata da Fabio Gallo.

BILANCIO CATANIA

Vittorie: 4

Pareggi: 1

Sconfitte: 2

Gol fatti: 13

Gol subiti: 8

Differenza reti: +5

CAMPIONATO

Catania 4-0 Cavese (20.45)

Catania 1-1 Bisceglie (20.45)

Catanzaro 3-0 Catania (20.45)

COPPA ITALIA

Catania 3-0 Fanfulla (20.30)

Venezia 2-1 Catania (19.00)

COPPA ITALIA SERIE C

Catania 1-0 Sicula Leonzio (20.45)

PLAY OFF

Catania 3-2 Virtus Francavilla (20.30)

BILANCIO TERNANA

Vittorie: 7

Pareggi: 3

Sconfitte: 2

Gol fatti: 23

Gol subiti: 12

Differenza reti: +11

CAMPIONATO

Rieti 1-3 Ternana (20.45)

Ternana 2-1 Viterbese (20.45)

Cavese 1-1 Ternana (21.00)

Ternana 3-0 Rieti (20.45)

Reggina 1-0 Ternana (20.45)

Ternana 2-2 Bari (20.45)

COPPA ITALIA SERIE C

Ternana 3-2 Olbia (20.30)

Rieti 1-3 Ternana (20.30)

Ternana 4-1 Fermana (20.30)

Avellino 0-1 Ternana (20.30)

Ternana 1-2 Juventus U23 (20.45)

PLAY OFF

Ternana 0-0 Avellino (20.30)

