CALCIO SICILIANO – Massimino (Licata): “Buona sinergia col Catania”

Il vice Presidente del Licata Enrico Massimino, nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione gialloblu 2020/21 che si è tenuta a Pergusa (Enna), torna brevemente sull’insediamento del numero uno Nico Le Mura nel nuovo assetto societario del Calcio Catania:

“Era una cosa non prevista, ma parte della società è impegnata con la compagine catanese. Questa dovrebbe rappresentre una buona sinergia perchè Licata farà qualcosa per Catania e viceversa. Vogliamo crescere in special modo strutturalmente. Mantenendo un profilo basso in una piazza che in queste categorie fa la differenza”.

