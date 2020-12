EX ROSSAZZURRI – Ebagua: “A Catania mi sono sentito appagato…”

Attaccante del Catania nel 2012, in Serie A, l’ex Bisceglie Giulio Osarimen Ebagua torna sull’esperienza vissuta in rossazzurro (solo tre presenze, ndr) ai microfoni di varesesport.com:

“Una volta deciso di andare via da Torino, con il mio procuratore avevamo praticamente trovato l’accordo con il Chievo. Ero già pronto per firmare il nuovo contratto ma, una volta arrivati in albergo, mi ha chiamato direttamente il Direttore Lo Monaco per convincermi ad andare in Sicilia. Certo, a Catania ho sicuramente trovato un ambiente molto stimolante ma, una volta raggiunto l’obiettivo di arrivare in massima serie, probabilmente mi sono sentito come appagato di quanto fatto fino a quel momento. Ormai, pensavo di essere arrivato all’apice della mia carriera, e invece avrei sicuramente dovuto dimostrare qualcosa di più. Su questo sono davvero molto critico con me stesso e, nonostante non giocare mi desse un fastidio enorme, non ho mai fatto nulla per invertire la rotta”.

