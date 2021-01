DA ‘LA SICILIA’ – Di Piazza: “Catania, darò il massimo. Sono legato a questa maglia. Chiedo sostegno ai tifosi”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Matteo Di Piazza rilascia al quotidiano locale le sue prime dichiarazioni al ritorno a Catania:

“Sono di nuovo qui. Ho rinunciato anche a tanti soldi e proposte allettanti pur di tornare. A volte ho fatto le bizze ma senza offendere nessuno. Qui sono cresciuto (nelle giovanili) e a questa maglia sono legato, sono diventato un calciatore grazie al Catania e non lo dimenticherò mai. Il Catania è speciale e non ho avuto alcuna esitazione nel dire sì al Direttore Pellegrino, che ringrazio per la fiducia come il Catanzaro che mi ha concesso questa possibilità. Il gol al ‘Massimino’ contro il Potenza ai playoff? Da brividi a ripensarci, quel boato del pubblico lo ricordo bene. Ero esausto ma trovai la forza di accelerare grazie alla spinta di un pubblico esaltante. Segnai anche all’andata, forse il mister iniziò ad apprezzarmi in quella circostanza. Ai tifosi chiedo solo una cosa: sostegno. Fondamentale per me. Darò il massimo”.

