EX ROSSAZZURRI: nuova vita da pescatore per Guarente

Appena 13 presenze con la maglia del Catania nella deludente stagione 2013/14, ultima dei rossazzurri in Serie A. Tiberio Guarente non riuscì ad esprimere le sue qualità alle pendici dell’Etna, portandosi dietro importanti problemi fisici risalenti al periodo spagnolo col Siviglia. Oggi l’ex centrocampista è lontano dal calcio. Ha appeso le scarpette al chiodo cinque anni fa decidendo di fare altro. Vive nell’isola di Capraia. Ne parla in un’intervista concessa al quotidiano La Nazione:

“Faccio il pescatore professionista con mio cugino Giorgio e anche per passione. Poi trekking sui sentieri, mare e aria buona. Insieme agli amici di sempre: siamo solo in 400 e ci conosciamo tutti. Sono anche consigliere comunale. Oltre a fare il pescatore la prossima estate, Covid permettendo, aprirò con mia moglie un ritrovo per aperitivi e cocktail. Non lasciando naturalmente la pesca. Mi ritengo fortunato perché sognavo di fare il calciatore ma il destino poteva essere più clemente. Però abitare nel posto che amo con i miei affetti non ha prezzo”.

