SERIE C IN LUTTO: Cavese, Vanacore sconfitto dal Covid-19

Una tragica notizia colpisce il calcio di Serie C. Si spegne, all’età di 45 anni, l’allenatore in seconda della Cavese Antonio Vanacore. Non ce l’ha fatta a vincere la battaglia con il Covid-19 dopo essere stato intubato per circa 15 giorni. Vanacore aveva un passato da calciatore con le maglie di Benevento, Catanzaro, Casertana, Juve Stabia e Potenza.

La Turris, prossima avversaria del Catania in campionato, attraverso una nota ufficiale “partecipa commossa al dramma che ha colpito la Cavese Calcio 1919 per la prematura scomparsa del vice allenatore. Tutti i componenti dello staff societario e tecnico, unitamente ai calciatori, esprimono massima vicinanza e le più sentite condoglianze al club metelliano ed alla famiglia del tecnico ed ex calciatore professionista”.

Anche il Calcio Catania “esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell’allenatore in seconda della Cavese. Alla società campana e alla famiglia Vanacore, sincere condoglianze”.

La Lega Pro, in occasione di tutte le gare in programma nel prossimo turno di campionato, ha disposto l’effettuazione di un minuto di raccoglimento.

