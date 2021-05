MERCATO: l’ex Catania Emmausso tornerà a giocare nel girone C?

16 presenze stagionali con un totale di poco più di 500 minuti tra Catania e Lecco, zero reti all’attivo e l’assist realizzato in occasione dell’1-1 nel derby di Palermo. Annata da non incorniciare per Michele Emmausso. L’attaccante napoletano classe 1997, ceduto a titolo definitivo al club lombardo nel mercato di gennaio, non è riuscito a risollevarsi in bluceleste. In vista della prossima stagione potrebbe nuovamente cambiare aria, magari tornando nel girone meridionale di Serie C. In particolare, secondo quanto riporta iamcalcio.it, Emmausso avrebbe attirato l’interesse di Turris e Monopoli.

