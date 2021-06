PLAYOFF: finale andata, l’Alessandria di Pisseri pareggia a Padova

Si è conclusa con il risultato di 0-0 la gara d’andata della finale playoff di Serie C tra Padova e Alessandria. Allo stadio “Euganeo” le due squadre si sono equivalse, con i padroni di casa che si sono fatti preferire per numero di occasioni, ma non hanno superato un attento Pisseri a difesa dei pali. Da registrare anche una traversa colpita dal padovano Della Latta nel corso della ripresa. Tutto si deciderà nel match di ritorno, in programma giovedì 17 giugno al “Moccagatta”.

