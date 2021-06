PRIMAVERA: tris del Bari a Torre del Grifo ma il Catania di Marchese non sfigura

ll Bari si impone 3-0 sul Catania presso il Campo 3 di Torre del Grifo Village nell’incontro valevole per la 13ª giornata del campionato Primavera 3 2020-21. Pinto, Cirillo e Dargenio sono i marcatori di un match che ha visto i giovani rossazzurri battersi con ardore fino all’ultimo al cospetto di un avversario compatto e tatticamente disciplinato.

La cronaca

Dopo le iniziali fasi di studio, è il Bari a costruire la prima potenziale occasione da rete con il centrocampista Romio che calcia debolmente addosso all’estremo difensore di casa Coriolano. Il Catania risponde con un’azione rapida imbastita sulla catena di destra che vede Di Stefano andare alla conclusione con un diagonale di destro a lambire il palo più lontano. Gli etnei aumentano il volume delle occasioni. Nel giro di un minuto si contano tre palle-gol con Lo Duca, Sciuto e Fichera, poi il Bari si rifà sotto con un colpo di testa di De Marco che va ad impattare la base del palo. È il preludio alla rete del vantaggio barese siglata al minuto 33 dal difensore Alessandro Pinto sugli sviluppi di un calcio di punizione. La reazione del Catania è affidata al destro a giro di Di Stefano con palla fuori (37′). Coriolano nega la gioia del gol all’attaccante ospite Ferrante, dall’altra parte è apprezzabile il tentativo in acrobazia di Fichera che si spegne a lato. La prima frazione si chiude con il Bari avanti 1-0.

Al rientro in campo mister Marchese opera due cambi nel tentativo di cambiare l’inerzia dell’incontro (dentro Aquino e Le Mura). Dopo tre giri di lancette il Catania si rifà vivo dalle parti di Plitko con un colpo di testa di Di Stefano che termina a lato di poco. Gli etnei vanno vicini al pari con il solito Di Stefano, il quale non è lucido in fase di finalizzazione e si fa neutralizzare da Plitko. Il giovane Bari si dimostra squadra compatta e tatticamente disciplinata e raddoppia al 65′ con Cirillo, abile nell’occasione ad indovinare il pertugio scoperto alla sinistra di Coriolano. Durante la fase centrale del secondo tempo cresce il nervosismo in campo ma il Bari non si disunisce e va in gol nel finale con Dargenio (85′). Il Catania esce sconfitto dal confronto con i parigrado pugliesi pur avendo tessuto apprezzabili trame di gioco e costruito un buon numero di situazioni offensive.

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 33′ Pinto, 65′ Cirillo, 85′ Dargenio

CATANIA – Coriolano, Caracò (46′ Aquino), Lo Duca, Panarello, Iuculano, Sciuto (63′ Russo), Tropea (76′ Bozzanga), D’Angelo (46′ Le Mura), Fichera (84′ Currò), Limonelli, Di Stefano. A disp. Vadalà, Nicotra, Grasso, Ferrarotti, Magrì, Zappalà, Papale. All. Marchese

BARI – Plitko, Mane, Amendolagine, De Marco, Pinto, Colaci, Dargenio, Romio (Rutigliano), Ferrante (63′ Caldarulo), Mercurio (63′ Cirillo), Ahmetaj (Mangialardo). A disp. Valeriano, Lavopa, Fioretti, Dibello. All. Diaw

ARBITRO: La Malfa della sezione di Palermo (Calandra – Fiore)

AMMONITI: Tropea, Iuculano, Russo – Pinto, Colaci

NOTE: recupero 1-5

