LA SICILIA – Baldini: “Catania, ci divertiremo. Ripartiamo con entusiasmo. Dall’Oglio e Maldonado…”

Mister Francesco Baldini riparte con fiducia, in vista della stagione 2021/22: “Bisogna restare con i piedi ben piantati a terra. Ai tifosi posso promettere un Catania gagliardo, che giochi bene e faccia divertire. Non saremo la squadra da battere e bisognerà fare i conti con avversari di notevole caratura ma questo dovrà rappresentare un motivo in più per regalare gioie alla piazza. Il mercato? Sono soddisfatto dei nuovi arrivati, col direttore Pellegrino lavoriamo in perfetta sintonia e il mio compito è quello di agevolare l’inserimento in gruppo dei neo acquisti. Dall’Oglio e Maldonado? Per me fanno parte della rosa, mi aspetto tanto da loro. Non manca l’entusiasmo e si respira aria buona. Ci manca ancora qualcosa, in difesa soprattutto, ma il mercato è lungo. Amichevoli? Credo che affronteremo per prima una squadra che milita in Promozione o Eccellenza, poi strada facendo contiamo di sostenere test con formazioni di D e C”.

