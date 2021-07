MERCATO: Catanzaro sulle tracce di Calapai e Welbeck

Nana Welbeck si è appena svincolato dal Catania ma ha manifestato la volontà di restare, vedremo se accetterà la proposta di un nuovo contratto formulata dalla società rossazzurra. Qualora così non fosse, futuro all’estero per il centrocampista oppure nuova sistemazione in Serie B o C. Proprio in queste ore i colleghi di catanzarosport24.it scrivono che il Catanzaro si è fiondato sull’italo-ghanese, ma non solo. Il club giallorosso calabrese punta anche il laterale destro Luca Calapai.

