MERCATO: Welbeck, il Catanzaro propone un biennale

Pressing molto forte del Catanzaro per Nana Welbeck. Il club giallorosso calabrese fa sul serio per provare ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista italo-ghanese. Adesso Welbeck, dopo essere scaduto il contratto che lo legava all’Elefante, non ha alcun vincolo contrattuale col Catania, che sarebbe comunque ben disposto a metterlo di nuovo sotto contratto. L’interesse manifestato dal Catanzaro però è molto concreto e le aquile stanno spingendo con decisione per chiudere l’operazione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***