TORRE DEL GRIFO: ancora una doppia seduta, Estrella di rientro a Genova

Catania nuovamente al lavoro, oggi, a Torre del Grifo: in occasione del dodicesimo giorno in ritiro, i rossazzurri hanno svolto l’undicesima doppia seduta consecutiva. In mattinata, mister Baldini ha disposto inizialmente esercitazioni tecniche, seguite da sessioni di tattica e da una partita a tema. Nel pomeriggio, attivazione e partitella. Il Calcio Catania, inoltre, informa che agli ultimi allenamenti non ha partecipato Estrella, di rientro a Genova. L’attaccante brasiliano rimarrà in Liguria anche nei prossimi giorni.

