LA SICILIA – Il sindaco: “Lavori manto erboso a fine campionato, Pellegrino ha lavorato benissimo”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese (che ha sottoscritto l’abbonamento in Tribuna B) confema che i preannunciati lavori allo stadio “Angelo Massimino” saranno eseguiti durante il campionato (ad eccezione del manto erboso, la cui sistemazione è prevista per la fine della stagione), compatibilmente con l’agibilità di una parte dell’impianto, inteso come spazi di curva e tribuna. La pandemia costringerà anche il Catania ad accettare 2500 abbonati e altri tifosi che compreranno il biglietto singolo. Cinquemila posti circa. Intanto sono stati spesi 95mila euro per la messa in sicurezza dell’impianto. Pogliese, inoltre, a proposito del campionato spera che il Catania possa fare bene, sottolineando che “Pellegrino ha lavorato benissimo”, avendo la squadra “un’ossatura con giovani motivati, gente di categoria e giocatori esperti”.

