LA SICILIA – Inizio settimana prossima stipendi di agosto e settembre pagati?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

In casa Catania resta da risolvere con urgenza la questione stipendi e al riguardo si sta facendo di tutto per pagare all’inizio della prossima settimana (tra martedì e mercoledì) almeno le mensilità di agosto e settembre per non aggravare una situazione già compromessa dopo che la società è stata messa in mora dai tesserati. Il CdA della Sigi alla fine è rimasto quello di prima nonostante i buoni propositi manifestati in passato di cambiarlo ma qualcosa potrà accadere sempre da martedì in poi. Lo stesso dicasi per il ruolo di Amministratore Unico che, almeno per ora, rimane a affidato a Le Mura.

