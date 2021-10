SERIE C – Pavarese: “Catania? Controlli molto rigidi ma accadono queste cose…”

L’esperto Direttore Sportivo Luigi Pavarese, è intervenuto ai microfoni di tuttoc.com per parlare della situazione del Catania: “Dispiace, perchè nonostante i controlli molto rigidi e ferrei imposti da Federazione e Lega Pro accadono queste cose che non dovrebbero accadere. Speriamo che si trovi una soluzione ma è chiaro che la messa in mora da parte dei giocatori è dovuta alla stanchezza dopo tante promesse e rinvii per sollecitare anche l’opinione pubblica. Come se ne può uscire? Dovrebbero essere depositate quelle somme sufficienti per coprire almeno l’80% del preventivo di spesa per la stagione. Prima si richiedevano solo le fideiussioni bancarie, adesso vengono accettate pure quelle assicurative però da ciò derivano solo problemi”.

