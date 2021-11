RITORNO ALLA VITTORIA: Moro, sempre lui, stende il Potenza

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Il Catania ritorna al successo dopo due sconfitte consecutive abbattendo, al “Massimino”, un Potenza rimaneggiato ma comunque combattivo. Ottima la prova degli uomini di Baldini che con un 4-4-2 mascherato (nel primo tempo Sipos ha giostrato più da centrocampista offensivo) creano tantissime occasioni non sempre sfruttate a dovere.

In un primo tempo decisamente vivace e divertente sono i padroni di casa ad aprire le danze con il tentativo fuori misura di Moro (9’); gli ospiti però non si lasciano intimorire e così dopo appena 60” rispondono con la conclusione dal limite di Volpe facilmente bloccata da Sala. Al 15’ vibranti proteste etnee per la mancata concessione di un calcio di rigore a seguito di un contatto tra Russini e Matino non sanzionato dall’arbitro. Qualche istante dopo (23’) si rivela fondamentale l’ottimo posizionamento dei centrali rossazzurri che rimpallano la duplice occasione rossoblu capitata tra i piedi di Coccia e Zagaria. Al 28’ Catania nuovamente in proiezione offensiva con Moro che, al volo, non riesce ad imprimere abbastanza forza al pallone. Verso la mezz’ora di gioco mister Baldini opera il primo cambio inserendo Russotto al posto dell’infortunato Russini, mentre poco dopo il tiro-cross di Ropolo costringe un difensore lucano alla deviazione in corner (32’). Nel finale di tempo (46’), calcio di rigore concesso al Catania che trova il meritato vantaggio: Russotto nel tentativo di anticipare Marcone viene abbattuto dal portiere rossoblu. Dal dischetto Luca Moro non sbaglia portando in vantaggio i suoi.



Ad inizio ripresa (48’) pericolosissima ripartenza non sfruttata dal Catania con Sipos che, a tu per tu con Marcone, sbaglia lo stop permettendo così all’estremo difensore avversario di agguantare la sfera. Al 52’ il Potenza prova ad impensierire la difesa etnea con il colpo di testa di Cargnelutti che però termina abbondantemente sopra la traversa. Passano pochi secondi ed il Catania raddoppia: contropiede letale degli etnei con la conclusione di Russotto respinta dal portiere lucano proprio sui piedi di Moro che a porta vuota non sbaglia realizzando la quarta doppietta in questo torneo (59’) e la 16ª rete stagionale in 13 gare. Al 65’ spettacolare azione degli etnei sull’asse Moro-Russotto-Sipos ma la conclusione del centravanti croato non è altrettanto efficace; successivamente invece è Ceccarelli a non trovare il bersaglio grosso direttamente da calcio di punizione (70’).

Improvvisamente al minuto 72 il Potenza accorcia le distanze sfruttando l’errore in copertura di Calapai: il neoentrato Sepe si invola sulla fascia destra e scodella in mezzo un pallone che Ricci, grazie ad una deviazione, concretizza gonfiando la rete. Il gol ospite rimescola le carte in tavola e così il tecnico toscano inserisce Izco ed Albertini al posto di Sipos e Ceccarelli, ripristinando il consueto 4-3-3. Nel finale (85’) altra clamorosa chance non sfruttata dal Catania con Moro che, ben imbeccato da Albertini, a botta sicura trova la provvidenziale deviazione di un difensore avversario. A pochi secondi dalla fine esce anche uno stremato Freddi Greco, al suo posto dentro Zanchi. L’ultima emozione però la regalano gli ospiti con Ricci che, da buona posizione, non inquadra lo specchio della porta (92’). Al termine dei quattro minuti di recupero possono finalmente esultare i calciatori etnei, i quali, seppur con un pizzico di sofferenza nel finale, riescono meritatamente ad agguantare la sesta vittoria stagionale rilanciandosi in piena zona playoff a quota 22 punti.

