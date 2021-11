TARANTO-CATANIA: info biglietti Settore Ospiti

Nota stampa Calcio Catania

Il Calcio Catania rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti dello stadio “Erasmo Iacovone” in occasione della gara Taranto-Catania, in programma domenica 21 novembre alle ore 14.30 e valevole per la quindicesima giornata del campionato Serie C 2021/22 – Girone C, saranno disponibili fino alle ore 19.00 di sabato 20 novembre, ai sensi della normativa vigente. I tagliandi del Settore Ospiti, riservati ai possessori della Tessera “Cuore Rossazzurro”, sono in vendita al prezzo di € 13.

CANALI DI DISTRIBUZIONE – Online su www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati del circuito Vivaticket.

A Catania:

Box Office Catania c/o La Feltrinelli – Via Etnea 285

Box Office Puntoticket – Viale della Libertà 91

Box Office Sicilia – Via G. Leopardi 95

D’Annunzio Viaggi – Via D’Annunzio 70

Eliodoro Viaggi – Via Pola 9/D

Freefly Tour – Via Manzoni 75

Jenia Viaggi – Piazza San Placido 5

La Tabaccheria di Comis Gabriella – Via Lavaggi 50

Tabaccheria Caniglia – Villaggio Sant’Agata – Zona B, 133/134/135

In provincia di Catania:

Manolo Tour – Via Stazione 26 – Aci Castello

Erg Viaggi – Via Vittorio Emanuele 93 – Aci Catena

Akuana Viaggi – Piazza R.Cantarella 24 – Aci Sant’Antonio

Asa Store – Via Veronica 56 – Aci Sant’Antonio

Calatina Tour – Via Roma 26 – Caltagirone

Tiger Travel – Piazza Mons.Alessi 9 – Giarre

Isabel Viaggi – Via Umberto 56 – Randazzo

Altre informazioni comunicate dal Taranto F.C. 1927

L’ACCESSO ALLO STADIO PER CHI HA UN’ETÀ MAGGIORE DI 12 ANNI SARÀ CONSENTITO SOLTANTO A CHI È IN POSSESSO DI GREEN PASS COVID-19 (VACCINAZIONE COMPLETA/AVVENUTA VACCINAZIONE DI UNA DOSE DA ALMENO 14 GIORNI OPPURE CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA GUARIGIONE DAL COVID-19 NEI 6 MESI PRECEDENTI OPPURE RISULTATO NEGATIVO DI TAMPONE RAPIDO O MOLECOLARE EFFETTUATO NELLE 48 ORE PRECEDENTI), DI TAGLIANDO D’ACCESSO E DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO. LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 NON SARÀ RICHIESTA AL MOMENTO DELL’ACQUISTO DEL TITOLO, MA NELLA FASE DI INGRESSO ALL’IMPIANTO, DOVE OGNI SPETTATORE DOVRÀ SOTTOPORSI ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA. SI PRECISA CHE CHI ACQUISTERA’ IL BIGLIETTO SENZA AVERE IL GREEN PASS NON AVRA’ DIRITTO A NESSUN RIMBORSO. TARANTO F.C. 1927 SRL RICORDA CHE NON SARANNO AMMESSE ALTRE FORME DI CERTIFICAZIONE, COME PER ESEMPIO L’AUTOCERTIFICAZIONE. IL CONTROLLO DEL QR CODE SARÀ SVOLTO TRAMITE L’APP VERIFICAC19.

