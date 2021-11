VERSO CATANIA-VIBONESE: alla scoperta dei leoni calabresi

Nel recupero della 12ª giornata il Catania affronterà la Vibonese allo stadio “Angelo Massimino”. I precedenti sono tutti nettamente favorevoli agli etnei visto che i rossazzurri hanno sempre conquistato i tre punti nei quattro confronti giocati. Dal punto di vista storico la compagine calabrese, pur essendo nata nel 1928, è uscita dal mondo dilettantistico solamente in anni recenti, approdando per la prima volta in C2 nella stagione ‘06/07. Dopo alcune salvezze ottenute attraverso i playout, nel campionato ‘11/12 i leoni rossoblu sono ripiombati giù (arrivando persino in Eccellenza) prima di essere ripescati in Serie C nella stagione ‘16/17. Nonostante la sconfitta negli spareggi salvezza col Catanzaro e la conseguente retrocessione in Serie D, il club di Pippo Caffo ha fatto immediato ritorno tra i professionisti ed è arrivato alla quarta stagione consecutiva in terza serie (raggiungendo come migliore piazzamento l’11ª posto nel torneo ‘19/20). Nel palmares, oltre a vari trionfi in D, Eccellenza e Promozione, anche la vittoria della Coppa Italia Dilettanti Calabria ‘96/97.

Per l’annata calcistica in corso la compagine vibonese, pur salutando elementi importanti (Plescia, Berardi, Laaribi, Statella e Redolfi), è riuscita a trattenere calciatori piuttosto interessanti come Marson, Vergara, Mahrous, Ciotti, Tumbarello, Spina (ceduto al Crotone che però lo ha lasciato in prestito), Cattaneo e La Ragione); inoltre, nel tentativo di raggiungere una salvezza tranquilla, sono stati ingaggiati anche Risaliti, Gelonese, Sorrentino, Polidori, Senesi e l’ex Catania Francesco Golfo. L’età media della rosa è inferiore ai 25 anni e questo può rappresentare un limite. Per ciò che concerne l’aspetto tecnico-tattico, le chiavi della squadra sono state consegnate all’ex centrocampista tra le altre di Messina ed Udinese Gaetano D’Agostino.

Reduce dalle esperienza da tecnico professionista sulle panchine di Virtus Francavilla, Alessandria e Lecco, adesso D’Agostino mira al raggiungimento della salvezza a Vibo Valentia. Dopo aver puntato molto sulla difesa a quattro, in queste ultime giornate ha virato sul 3-5-2, ottenendo 4 pareggi ed una vittoria nelle ultime sei giornate. Segno che la squadra ha evidenziato dei progressi. Oltretutto l’infermeria si è praticamente svuotata, dotando D’Agostino dei migliori effettivi. Ci sarà da lottare al cospetto di un avversario che occupa il fondo della classifica e cerca assolutamente punti per tirarsi fuori da una situazione non facile.

