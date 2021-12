SIGI – CURATORI: confronto per soddisfare le richieste del Tribunale

Le parole dell’avvocato Giovanni Ferraù potrebbero culminare con il salvataggio del titolo sportivo del Catania, dopo il fallimento societario. Visti i precedenti, però, meglio fidarsi solamente all’atto conclusivo della vicenda. Ieri si è tenuta una lunga riunione in città tra una parte dei soci Sigi, al fine di trovare una soluzione per il reperimento delle 600mila euro richieste dal Tribunale che servirebbero per estendere la durata dell’esercizio provvisorio ai prossimi due mesi e fare partire la procedura per la vendita competitiva. I tifosi del Catania sperano ed incrociano le dita. Ci sarà un confronto con i curatori fallimentari nominati dal Tribunale, i dottori Daniela D’Arrigo, Enrico Maria Giucastro e l’avv. Giuseppe Basile, affinchè si riescano a soddisfare le richieste del Tribunale. Potrebbe anche non essere integrata la somma integrale ma garantita una buona parte di essa, magari combinata con una riduzione del monte ingaggi del gruppo squadra. Sono giorni caldi, caldissimi per il presente e futuro sportivo.

