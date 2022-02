BALDINI: “Non sottovalutiamo la Paganese. Cataldi e Sipos ottimi prospetti. Tifosi emozionanti”

Alla viglia del confronto tra Catania e Paganese, in programma domani sera (ore 21:00) allo stadio “Angelo Massimino”, nella consueta conferenza stampa pre partita ha parlato il tecnico dei rossazzurri Francesco Baldini. Queste le sue dichiarazioni:

”Vincere fa sempre bene perché ti consente di lavorare in maniera più serena, però considero quella di domani una partita complicatissima. Loro hanno perso in casa mentre noi abbiamo fatto un ottimo risultato, ma non voglio che venga sottovalutata questa sfida perché verrano qua per recuperare i punti che hanno perso. Sono una squadra tosta, che potrebbe attenderci per poi ripartire e farci male come accaduto all’andata, dove noi abbiamo perso subendo pochissimo e giocando tanto. Non dobbiamo commettere lo stesso errore. Abbiamo cinque giocatori diffidati, alcuni non hanno ancora recuperato al 100% ma abbiamo ancora una giornata completa. Giochiamo domani sera alle nove quindi in un giorno intero questi ragazzi potranno recuperare ancora di più. Domani mattina faremo un piccolo briefing e poi decideremo la formazione”.

“Il campionato è talmente lungo e mancano ancora così tante partite alla fine che non può essere questa la gara per chiudere il discorso salvezza, però dobbiamo fare punti per allontanarci il più possibile da quella zona e puntare ad un altro obiettivo. Io sono sempre in difficoltà sul piano delle scelte e questo è un complimento che faccio a questi ragazzi perché sono veramente in difficoltà. Tutti stanno bene compreso chi non gioca, che non sta scendendo in campo non per demerito proprio ma per mie scelte, sebbene tenga sempre in considerazione tutti”.

“A Cataldi riconoscevo qualità da leader anche nell’Under 17 della Roma ed infatti gli ho affidato la titolarità nonostante ci fossero altri giocatori importanti. Mi sono reso conto che Riccardo avrebbe potuto fare il calciatore a buoni livelli e, se continua così, anche ad alti livelli. È un giocatore che ha tutto per poter giocare in categorie importanti ma adesso deve continuare questo percorso di crescita. Gli è servito stare dietro a Maldonado e ad altri giocatori per maturare ancora. Sicuramente possiede margini di crescita importanti e deve lavorare sotto questo punto di vista. A Sipos manca un po’ di serenità. Non è stato semplice per lui essere l’alternativa a Moro in gran parte delle partite. È un ragazzo che meriterebbe la titolarità per quanto dà a livello di prestazione alla squadra. Appena posso lo metto dentro perché lo reputo un giocatore di prospettiva avendo una fame ed una disponibilità al lavoro incredibile. Può solamente crescere. Gli attaccanti passano dei momenti dove non riescono a far gol però se lui continua così sicuramente avrà un futuro importante”.

“Filippo (Lorenzini) è un giocatore che conoscevo; siamo stati molto bravi a prenderlo dalla Turris. I numeri dicono che siamo più solidi nel reparto difensivo non perché è arrivato Lorenzini ma perché tutta la squadra è molto più equilibrata. Facciamo meglio la fase di non possesso ed i tanti errori che abbiamo commesso ci sono serviti per far crescere tutto il reparto, a prescindere dal fatto che sia arrivato Filippo, che comunque è un ottimo giocatore”.

“Ormai è diventato chiaro il messaggio che questi ragazzi provano a dare ad ogni partita. È un messaggio importante di grande forza d’animo che viene riconosciuto dalla nostra gente. Ormai si è creato questo legame emozionante con i tifosi e, sarò ripetitivo, dipende solo da noi continuare a fare questo tipo di prestazioni per convincere tutti a venire allo stadio a darci una mano”.

