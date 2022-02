LA SICILIA – Biondi: “Baldini, sono un tuo soldato. Tifosi all’esterno di Torre del Grifo commoventi”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il jolly rossazzurro Kevin Biondi guarda avanti, speranzoso che la stagione prosegua: “Ci teniamo, vogliamo giocare fino alla fine della stagione. Spero ci sia concesso, lo chiedo per noi e i tifosi. Una ventina di tifosi ci hanno aspettato al rientro in sede, davanti all’ingresso di Torre del Grifo? Catania è fatta così. Il Catania si ama, quei ragazzi hanno aspettato sotto la pioggia sfidando il freddo per salutarci, commovente. Il mister ha stretto le mani a quei ragazzi. Era il minimo. Tentiamo di tenere fuori l’extra campo. Quando tocchiamo il pallone, in quell’ora e mezza di gioco dimentichiamo tutto. Poi giochiamo e vinciamo. Il ritorno a Catania? Firmai a 10 ore dalla fine del mercato, una scelta voluta, anche per i miei genitori tornare a casa è una gioia. A livello personale sono contento delle prestazioni, quelle con Turris, Stabia, Palermo e Bari mi hanno dato carica. Con Baldini ci siamo chiariti, gli ho detto che sono un suo soldato e avrei partecipato alla battaglia”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***