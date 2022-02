STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Il Catania è vivo e lotta, merita una proprietà all’altezza”

A proposito delle risposte che il Catania continua a dare sul campo malgrado le innumerevoli difficoltà dettate dall’extra campo, sul portale nazionale dedicato alla Serie C, TuttoC.com, si leggono parole importanti nei confronti della squadra sottolineando che “il Catania è vivo e lotta”.

“Sarebbe stato facile per i giocatori etnei tirare i remi in barca, o magari abbandonare la nave direttamente a gennaio, viste le tante problematiche che affliggono la società ormai da mesi e invece la squadra di Baldini continua a onorare al meglio il campionato, senza demoralizzarsi e mettendo in campo il cuore e l’attaccamento alla maglia che tanto piace ai tifosi…“.

Vedremo se una boccata d’aria arriverà dal Tribunale di Catania “che nelle prossime ore potrebbe decidere di una nuova proroga dell’esercizio provvisorio fino a fine marzo. Un tentativo, forse l’ultimo, di trovare un nuovo compratore per il club che possa evitare la scomparsa del calcio dalla città siciliana e la ripartenza dalle serie inferiori”. Una proroga che può allungare la vita alla squadra, “ma che potrebbe essere comunque inutile visto che finora di offerte all’orizzonte non se ne vedono nonostante una squadra viva, sul pezzo e che meriterebbe una proprietà all’altezza delle prestazioni finora mostrate. Una squadra che si aggrappa con tutte le sue forze a una flebile speranza, con la consapevolezza che potrebbe non concretizzarsi mai e la voglia di onorare l’impegno fino alla fine. Affinché l’eventuale fallimento sia solo societario e non certo tecnico”.

