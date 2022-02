VERSO CATANIA-PICERNO: dalla Turris ai lucani, altra sfida da ex per Lorenzini

Prima l’atteso incontro di Torre del Greco con la Turris, squadra da cui il Catania lo ha prelevato di recente avendo instaurato un legame forte e intenso, caratterizzato dal grande rispetto reciproco, frutto di 52 presenze ed 1 rete (siglata il 27 Febbraio 2021 contro la Casertana) totalizzate nell’arco di una stagione e mezza. Adesso arriva un’altra gara speciale per il difensore rossazzurro Filippo Lorenzini, quella col Picerno. Lorenzini, infatti, prima di militare tra le fila della Turris aveva indossato proprio la casacca del club lucano totalizzando 22 apparizioni nel campionato di Serie C 2019/20 e lasciando un ricordo positivo alla piazza. Solitamente i giocatori danno qualcosa in più quando affrontano le ex squadre, sabato il centrale difensivo classe 1995 avrà anche l’occasione di confermare il proprio valore dopo le prime positive impressioni sotto l’Etna.

