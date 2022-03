LA SICILIA – Mancini unico ad affrontare la crisi Catania, ma deve fronteggiare la ritrosia di chi non si fida più

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Il Catania a Mancini, lavori in corso. La Federcalcio concederà il titolo?”. Il quotidiano locale titola così, riferendosi al lavoro che dovrà portare avanti Mancini per la concessione del titolo sportivo mentre si va verso la regolare conclusione della stagione, menzionando le parole che abbiamo evidenziato ieri del numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli che spera non ci siano intoppi. Finora la società è stata gestita dai curatori, Pellegrino ha presentato le dimissioni ma continua a lavorare accanto alla squadra. Il bello arriverà a fine stagione. Servono investimenti seri e consistenti per tasse e ricostruzione di un club che oggi non esiste, ma deve rivivere nel segno della continuità del rilancio. Mancini se da un lato è stato l’unico (in mezzo a tanti rappresentanti di aziende rilevanti sul territorio) che è arrivato da oltre lo Stretto affrontando la crisi Catania, dall’altro deve fronteggiare la ritrosia di chi ha vissuto anni difficili e non si fida più. Neanche di certe apparenze che sembrano certezze.

