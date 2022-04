EX ROSSAZZURRI – Lodi: “Catania, notizia che mai avrei voluto apprendere. Mi auguro un futuro migliore”

Francesco Lodi dopo l’ufficialità dell’esclusione del Catania dal campionato, ai microfoni di lacasadic.com: “Ho letto la notizia ed è stata una cosa che non avrei mai voluto apprendere. I tifosi, la città, i giocatori e lo staff non meritavano questo epilogo. Quello che è successo non cancellerà mai quello che ha rappresentato per me indossare questa gloriosa maglia. Dai gol nel derby a quello alla Juventus, ecco questo nessuno potrà mai rimuoverlo nonostante la notizia. Mi auguro che adesso per il futuro del Catania ci sia un progetto serio e duraturo. Per chi vuole fare calcio ad alti livelli questa è la piazza migliore, perché c’è una città che negli ultimi anni ha sofferto e adesso ha bisogno solo di gioie. Il rapporto che ho con la città per me rimarrà intatto e ancora più forte. C’è stato amore dal primo giorno in cui ho messo piede allo stadio. Dopo questa notizia triste mi auguro che ci sia un futuro migliore“.

