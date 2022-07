SERIE C – Mercato: un altro catanese ed ex Catania si trasferisce al Potenza

Dopo l’esterno offensivo Andrea Di Grazia, un altro catanese ed ex rossazzurro dice sì al Potenza. Si tratta del centrocampista classe 2004 Guglielmo Floridia, giovane promessa dell’Under 18 dell’Hellas Verona cresciuta nelle giovanili del Catania. Il talentuoso ragazzo potrà, così, giocare in una Prima Squadra come da tempo desiderava. Il club lucano militante in Serie C, peraltro, nei giorni scorsi ha tesserato anche Michele Emmausso, attaccante con brevi trascorsi ai piedi dell’Etna e reduce dall’esperienza vissuta a Campobasso.

