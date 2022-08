LA SICILIA – Grella: “Catania, aumenta la mia responsabilità. Pelligra vuole vincere con stile. Campagna Abbonamenti, aspettiamo di definire questione stadio…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Primi mesi vissuti con grande intensità da Vincenzo Grella, Vice Presidente ed Amministratore Delegato del Catania SSD.

“I catanesi – sottolinea – hanno una passione per il calcio che non ha eguali. Hanno dovuto vivere grandi delusioni. Aumenta la mia responsabilità nel gestire una società con sani principi. Manterrò la parola basata su serietà e concretezza. Vivo nel contesto sportivo e in una piazza che è stata trattata male. Cito sempre la frase «il rispetto è una strada a doppio senso, si porta e si chiede in cambio. Quando viene a mancare da una parte il vero rispetto non c’è più»”.

“Mi basta vincere sempre 1-0, i punti incamerati resterebbero sempre tre. Non mi interessa commentare dieci gol nostri a partita. Abbiamo preso il D.S. esperto della categoria, l’allenatore che ha vinto il campionato nei mesi scorsi. Mi fido delle scelte. Laneri lavora per il profilo dei calciatori che servono per creare lo zoccolo duro di un club che possa andare avanti gli anni successivi”.

“Guardo soprattutto ai comportamenti, in linea con una cultura del Catania SSD targato famiglia Pelligra. Serve una gestione importante e oculata. Rosario (che tornerà in Sicilia a settembre) vuole vincere in un certo modo e con un certo stile. Campagna abbonamenti? Siamo pronti, aspettiamo di definire la questione stadio con il Comune. Lodi? Importante come tutti i ragazzi in organico. Anche chi gioca 10 minuti in una stagione intera può risultare decisivo. Il concetto di gruppo verrà applicato giorno per giorno”.

