LA DOMENICA ALLO STADIO: “Passione e dedizione assoluta in chi vuole comprare il Catania. La cera sta squagliando per tutti”

Così La domenica allo stadio, pagina Facebook riservata al tifo rossazzurro e vicina agli ultras della Curva Nord sul futuro del Calcio Catania:

“Per quanto complessa e difficile sia, l’operazione che può condurre all’acquisto del 46, a salvare l’identità trasfusa nel 11700 e la Storia di passione e sacrificio che la sorregge, è l’unica che garantisca un “ritorno”. A Noi i corvi non piacciono. Quelli che aspettano di banchettare sul cadavere ancora caldo ancora meno. Ciò che si può fare, si Deve fare ora. Pulvirenti faccia il suo senza affidarsi ad “editti” o imposizioni improduttive. Preoccupazione ipocrita quella di garantire il futuro del Catania dopo avere già piegato il presente. Vada incontro agli acquirenti con umiltà e predisposizione al sacrificio. Senza atteggiamento arrogante. Che la presunzione ed i doppiopetti impettiti di chi lo accompagna non servono a nulla”.

“Ci vuole passione e dedizione assoluta ora più che mai in chi vuole comprare. Non è solo una spa, il Catania46. È amore infinito e ragione di vita di migliaia e migliaia di persone che stanno soffrendo le pene dell’inferno. Le azioni hanno un prezzo, i sentimenti no. Salvate il Catania! Ciò che vi riuscirà non avrà Valore, conterà di più, molto di più. La cattedrale di bugie della attuale dirigenza del Catania si è sbriciolata. Arroganza che ha lasciato il posto a patetica ridicolaggine. Farsi le valigie immediatamente sarebbe l’unica cosa degna di menzione. La cera sta squagliando per Tutti. Non esistono feste di fine anno, quest’anno. Esistono le ragioni del Catania. Contano solo queste”.

