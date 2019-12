Concluso l’allenamento odierno a Torre del Grifo, l’ultimo del 2019, mister Cristiano Lucarelli ha disposto il classico “rompete le righe”. In occasione della sosta di fine anno, concessi nove giorni di riposo. Giovedì 2 gennaio, alle 14.30, in programma il primo allenamento del 2020: per i rossazzurri sarà l’avvio della preparazione in vista di Virtus Francavilla-Catania, in calendario domenica 12 gennaio alle ore 15.00.

