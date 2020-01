CESSIONE CATANIA: situazione per il momento in stand-by

Il gruppo di Raffaello Follieri si è defilato, dando vita ad un botta e risposta di comunicati con il Catania per l’avviamento della trattativa per il passaggio di consegne: da un lato Follieri sostiene che il Catania avrebbe immotivatamente rifiutato di sottoscrivere un accordo di riservatezza, impedendo la presentazione di un’evidenza fondi per l’importo di 25 milioni euro; dall’altro, Finaria ritiene di non avere ricevuto la documentazione minima per avviare “una trattativa basata sulla serietà”.

La novità, però, è rappresentata dalla formale manifestazione d’interesse del Comitato promotore per l’acquisizione del Catania Calcio capeggiato da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino. I legali del club, Giuseppe Gitto e lo studio GOP, prendendo visione della Pec hanno risposto di attendere l’elenco nominativo dei soggetti interessati all’acquisizione delle quote azionarie ed una evidenza fondi da parte di primario istituto bancario italiano. Questi saranno i prossimi step decisivi affinchè parta la trattativa. Situazione momentaneamente in stand-by ma che, a giorni, potrebbe sbloccarsi.

