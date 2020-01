ESCLUSIVA – Sorintano (ag. Fifa): “Catania, situazione non facile da gestire ma rosa sarà competitiva”

L’agente Fifa Daniele Sorintano, che assiste anche l’ex rossazzurro Mattia Rossetti ed il laterale sinistro Kalifa Manneh, attualmente in prestito alla Carrarese, si sofferma sul mercato della società etnea ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Le questioni societarie portano ad una rivisitazione dei vari budget, ed è normale che in quest’ottica devi anche guardare al bilancio. La dirigenza sta portando avanti un lavoro importantissimo. Non è facile gestire una situazione del genere perchè da un lato devi limitare fortemente i costi, dall’altro sai di essere a Catania e, quindi, non puoi permetterti di fare una squadra di ragazzini all’arrembaggio. Di conseguenza la rosa dovrà essere competitiva e sarà sicuramente così. Il mercato, comunque, è fatto di tante occasioni potenzialmente da sfruttare ed il Catania è sempre il Catania, fa gola ai calciatori. Forse però sarebbe meglio tranquillizzare un pò l’ambiente perchè spesso si enfatizza tutto al cubo in una piazza come quella etnea”.

