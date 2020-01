Nei giorni scorsi vi avevamo parlato dell’interesse manifestato dal Catania nei confronti del centrocampista classe 2000 Nicolò De Angelis, di proprietà del Torino. Club granata pronto a cedere il ragazzo con la formula del prestito in Serie C per consentirgli di maturare esperienza. La sua prossima destinazione, però, non dovrebbe essere il Catania bensì il Gozzano. Piemontesi vicini al buon esito della trattativa.

