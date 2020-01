GIRONE D’ANDATA: gol subiti nel girone C, quarta peggiore difesa per il Catania ma in casa…

Confronto statistico di fine girone d’andata per il Catania con le altre compagini del raggruppamento C di Serie C. Con 30 reti al passivo, la difesa rossazzurra è la quarta peggiore del campionato alle spalle di Rende, Sicula Leonzio e Rieti. Il discorso cambia sensibilmente se consideriamo le sole gare casalinghe. In questo caso la fase difensiva etnea eccelle, prova ne sia che soltanto Potenza e Reggina hanno subito meno gol. Il dato disastroso è, invece, in trasferta. Fuori casa, infatti, nessuno ha subito più reti del Catania nella prima metà del campionato.

GOL SUBITI

Rieti, 42 Sicula Leonzio, 38 Rende, 34 Catania, 30 Avellino, 28 Bisceglie, 28 Cavese, 28 Virtus Francavilla 27 Viterbese, 26 Picerno, 26 Paganese, 26 Casertana, 25 Vibonese, 25 Teramo, 23 Catanzaro, 21 Ternana, 19 Monopoli, 16 Potenza, 13 Bari, 13 Reggina 10

GOL SUBITI IN CASA

Sicula Leonzio, 22 Rieti, 21 Avellino, 16 Bisceglie, 14 Virtus Francavilla, 13 Casertana, 12 Rende, 11 Teramo, 11 Catanzaro, 10 Viterbese, 10 Paganese, 10 Bari, 9 Ternana, 9 Cavese, 9 Picerno, 9 Monopoli, 8 Vibonese, 5 Catania, 4 Potenza, 3 Reggina, 3

GOL SUBITI IN TRASFERTA

Catania, 26 Rende, 23 Rieti, 21 Vibonese, 20 Cavese, 19 Picerno Paganese, 16 Viterbese, 16 Sicula Leonzio, 16 Virtus Francavilla, 14 Bisceglie, 14 Casertana, 13 Avellino, 12 Teramo, 12 Catanzaro, 11 Ternana, 10 Potenza, 10 Monopoli, 8 Reggina 7 Bari, 4

