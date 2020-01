GIRONE D’ANDATA: gol fatti nel girone C, Catania quarta forza del campionato fuori casa

Dopo avere analizzato le statistiche numeriche in termini di gol subiti, passiamo alle reti all’attivo. Nel raggruppamento C di Serie C, il Catania è la quinta squadra per numero di realizzazioni effettuate. Paradossalmente il dato è migliore in trasferta rispetto alle mura amiche. Fuori casa, infatti, soltanto tre compagini hanno fatto meglio del Catania: Vibonese, Bari e Reggina.

GOL FATTI

Reggina, 42 Vibonese, 37 Bari, 33 Paganese, 30 Catania, 29 Monopoli, 27 Ternana, 27 Viterbese, 27 Casertana, 26 Catanzaro, 26 Virtus Francavilla, 24 Avellino, 24 Potenza, 24 Teramo, 21 Rieti, 21 Picerno, 19 Sicula Leonzio, 19 Cavese, 15 Bisceglie, 15 Rende, 12

GOL FATTI IN CASA

Reggina, 23 Vibonese, 20 Catanzaro, 19 Paganese, 19 Viterbese, 18 Casertana, 18 Monopoli, 17 Bari, 16 Teramo, 15 Virtus Francavilla, 15 Avellino, 14 Sicula Leonzio, 14 Catania, 13 Rieti, 12 Picerno, 11 Ternana, 11 Cavese, 11 Potenza, 10 Rende, 7 Bisceglie, 6

GOL FATTI IN TRASFERTA

Reggina, 19 Bari, 17 Vibonese, 17 Catania, 16 Ternana, 16 Potenza, 14 Paganese, 11 Monopoli, 10 Avellino, 10 Rieti, 9 Virtus Francavilla, 9 Bisceglie, 9 Viterbese, 9 Casertana, 8 Picerno, 8 Catanzaro, 7 Teramo, 6 Sicula Leonzio, 5 Rende, 5 Cavese, 4

